Бывшего вице-президента «Анжи» задержали в Дагестане

Полиция Дагестана задержала бывшего вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова. СМИ сообщили, что у мужчины нашли большое количество огнестрельного оружия и гранаты.

Замглавы департамента Минкультуры обвинили в крупном мошенничестве Подробнее

«Он задержан», — приводит ТАСС слова пресс-службы управления МВД по Республике Дагестан. Официально причина задержания пока не разглашается.

Как сообщил источник агенства, во время проведения обысков у Идрисова нашли много оружия. В частности, следователи изъяли три автомата Калашникова, пистолеты Стечкина и Макарова. Кроме того, были обнаружены гранаты и неизвестные пистолеты. Также при обыске нашли несколько номеров машин и коллекционное оружие.

Как пишет РЕН ТВ, задержанного подозревают в экстремизме. В Сети появились кадры с предполагаемым оружием, но пока не подтверждено, их ли изъяли у Идрисова.

Махи Идрисов стал вице-президентом футбольного клуба «Анжи» в марте 2017 года.