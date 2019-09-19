Бывшего вице-президента «Анжи» задержали в Дагестане
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«Он задержан», — приводит ТАСС слова пресс-службы управления МВД по Республике Дагестан. Официально причина задержания пока не разглашается.
Как сообщил источник агенства, во время проведения обысков у Идрисова нашли много оружия. В частности, следователи изъяли три автомата Калашникова, пистолеты Стечкина и Макарова. Кроме того, были обнаружены гранаты и неизвестные пистолеты. Также при обыске нашли несколько номеров машин и коллекционное оружие.
Как пишет РЕН ТВ, задержанного подозревают в экстремизме. В Сети появились кадры с предполагаемым оружием, но пока не подтверждено, их ли изъяли у Идрисова.
Махи Идрисов стал вице-президентом футбольного клуба «Анжи» в марте 2017 года.