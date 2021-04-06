Бывшего тренера «Зенита» насторожило назначение Дзюбы капитаном сборной

Бывшего тренера петербургского «Зенита» Властимила Петржелу насторожило назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном сборной РФ. О соответствующем решении сообщил наставник национальной команды Станислав Черчесов, написал сайт «Чемпионат.com».

Петржелу смутило то, что еще недавно Дзюба находился в центре скандала с видео эротического содержания, сообщила «Газета.ru».

«Назначить Дзюбу капитаном сборной на Евро после скандала — большой риск. Но это проблемы Черчесова. Тренер лучше знает Артема. Наверное, игроки сборной любят и уважают Дзюбу», — подчеркнул бывший тренер «Зенита».

В ноябре прошлого года по Сети разлетелся ролик, на котором Дзюба занимался самоудовлетворением. На некоторое время спортсмена лишили капитанской повязки в «Зените». Черчесов также не вызвал Артема на ноябрьские матчи сборной.

Ранее Станислав Саламович заявил, что Дзюба играет важную роль в национальной команде. По его мнению, даже без капитанской повязки он остается ее лидером. Черчесов назвал это «дзюбозависимостью».