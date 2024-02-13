Спорт 13 февраля 2024, 16:27 Бывшего президента «Локомотива» собирались убить Экс-президент «Локомотива» Смородская рассказала, что ее хотели убить РИА «Новости»

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Бывший президент «Локомотива» и экс-начальник ЦСКА Ольга Смородская сообщила, что ей грозила смерть из-за планов закрыть рынки на спортивных объектах. Об этом она рассказала изданию Sport24.

«Когда я пришла работать в ЦСКА, на всех спортивных объектах находились крупнейшие в Москве рынки. Средний доход в год от одного рынка составляет порядка 100 миллионов долларов, а я решила их закрыть. Как-то пошла на обед, вернулась, а у меня в кабинете окно прострелили, прямо на уровне головы», — сказала она.

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Смородская отметила, что после этого обратилась в Министерство обороны и к тогдашнему мэру столицы Юрию Лужкову.

«Объяснила, что необходимо с этими ребятами договариваться. Мы дали им два года и землю на перенос рынков. Когда Лужков выпустил постановление, люди осознали необратимость процесса», — добавила бывший президент клуба.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 годы. Ранее она назвала все объединения болельщиков в России преступными группировками.