Спорт 09 сентября 2023, 18:41 Бывшего игрока «Рубина» Кварацхелию захотели позвать в «Барселону» — СМИ El Nacional: «Барселона» намерена подписать Кварацхелию в 2024 году РИА «Новости»

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» 22-летний Хвича Кварацхелия, который сегодня выступает за «Наполи», может перейти в «Барселону». Руководство каталонцев хочет подписать контракт с футболистом в 2024 году, сообщило издание El Nacional.

Каталонский клуб, по данным источника газеты, разрешил свои финансовые трудности и теперь имеет средства, чтобы купить грузинского игрока. «Барселона» считает, что в скором времени Кварацхелия может стать одним из лучших футболистов планеты.

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«Наполи» хочет за игрока не менее 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что защитник московского «Динамо», игрок сборной Грузии Саба Сазонов перейдет в итальянскую команду «Торино». Российский клуб получит за переход три миллиона евро.