Спорт 03 апреля 2024, 17:17 Бывшего гендиректора «Спартака» Мележикова назначили исполнительным директором РПЛ

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Новым исполнительным директором Российской Премьер-Лиги стал экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков. Об этом написал kp.ru со ссылкой на официальный сайт РПЛ.

До 2018 года Мележиков работал на должности директора по безопасности, а в 2021–2023 годах был генеральным директором клуба.

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Сергею Чебану, который ранее занимал пост исполнительного директора РПЛ, предложили должность советника.