01 марта 2024, 10:24
Бывшая первая ракетка мира Маррей заявил, что может завершить карьеру после Олимпиады
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился планами на будущее профессиональной карьеры. Британец предположил, что может уйти из спорта после Олимпиады в Париже. Об этом сообщил Sky Sports.
«Вполне вероятно, что после лета я не буду играть дальше. Когда придет время, я скажу что-нибудь перед тем, как сыграть на своем последнем турнире», — заявил теннисист.
Реклама
Накануне Маррей уступил французу Уго Умберу во втором круге турнира категории ATP 500 в Дубае, добавил RT.
Париж
Теннис
Реклама
Реклама