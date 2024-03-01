Спорт 01 марта 2024, 10:24 Бывшая первая ракетка мира Маррей заявил, что может завершить карьеру после Олимпиады

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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился планами на будущее профессиональной карьеры. Британец предположил, что может уйти из спорта после Олимпиады в Париже. Об этом сообщил Sky Sports.

«Вполне вероятно, что после лета я не буду играть дальше. Когда придет время, я скажу что-нибудь перед тем, как сыграть на своем последнем турнире», — заявил теннисист.

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Накануне Маррей уступил французу Уго Умберу во втором круге турнира категории ATP 500 в Дубае, добавил RT.