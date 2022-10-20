Бывшая футболистка Терехова заявила, что грудь практически не мешает играть девушкам в футбол | 360°

20 октября 2022, 15:53
Бывшая футболистка Терехова заявила, что грудь практически не мешает играть девушкам в футбол
Бывшая футболистка сборной России Елена Терехова в разговоре с изданием kp.ru рассказала, что грудь не мешает девушкам играть в футбол. Напротив, многие из спортсменок даже мечтают об увеличении груди.
Спортсменка добавила, что грудь задействовать в игре приходится редко. В основном футболисты играют ногами и головой.
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«Бывает дискомфорт (смеется). Но ты принимаешь на определенную часть груди, и там ничего не болит. Парни тоже принимают на среднюю часть. Но в целом — да, нам это немного мешает», — сказала она.
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Тех, кто хотел бы уменьшить грудь, футболистка не знает, а вот желающих увеличить — много.
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