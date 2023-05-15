Спорт 15 мая 2023, 16:14 Бывшая девушка чемпиона UFC захотела разделить имущество через суд Daily Mail: бывшая девушка чемпиона UFC Адесаньи решила отсудить у него половину имущества YouTube

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Экс-возлюбленная действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэля Адесаньи Шарлотта Поудрелл потребовала от него равного раздела имущества. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Источник таблоида заявил, что Поудрелл подала на спортсмена из Новой Зеландии иск в суд. При этом у женщины нет от Адесаньи детей, свой союз официально они тоже не оформляли.

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«Я подписываю чеки, ты должна была оставить меня в покое. У меня есть время и деньги на адвоката», — написал боец в социальных сетях.

Также он публично обвинил свою бывшую в том, что та продает информацию о нем. Боец заявил, что не ненавидит Поудрелл, потому что ему на нее просто наплевать.

Исраэль Адесанья одержал в апреле победу над Алексом Перейрой в рамках турнира UFC 287 в Майами. Таким образом новозеландец вернул себе титул чемпиона организации в среднем весе. Это была уже 24-я победа спортсмена. Всего он участвовал в 26 поединках профессиональных ММА.