Спорт 12 сентября 2023, 19:23 Бывшая чемпионка турниров Большого шлема Халеп попалась на допинге Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили от соревнований до 6 октября 2026 года РИА «Новости»

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Положительные анализы на допинг стали причиной отстранения от международных соревнований двукратной чемпионки турниров Большого шлема румынской спортсменки Симоны Халеп. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В ведомстве уточнили, что в анализах спортсменки от 29 августа 2022 года обнаружили запрещенное вещество роксадуст. В это время Халеп принимала участие в Открытом чемпионате США. В ходе разбирательства независимый спортивный трибунал признал теннисистку виновной в нарушении антидопинговых правил.

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Сама Халеп заявила, что принимала биологическую добавку, в которой оказалось запрещенное вещество. Но анализы показали, что концентрации роксадуста достаточно для оказания влияния на состояние организма.

Трибунал отстранил Халеп на четыре года от международных соревнований, но зачел в срок временную дисквалификацию, которая действовала с октября 2022 года. Таким образом, теннисистка вернется на корты после 6 октября 2024 года.

В конце августа Российское антидопинговое агентство сняло обвинения в употреблении запрещенных веществ с тяжелоатлетки Татьяны Кашириной. Запрещенные вещества обнаружили в анализах спортсменки за 2012-го по 2015 год. Ее отстранили от соревнований на восемь лет.

В конце апреля этого года от международных соревнований отстранили девять российских борцов на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Среди подпавших под дисквалификацию оказались Дарья Лексина и Елена Вострикова (срок их дисквалификации истек 1 марта), Алексей Щеков (дисквалифицирован до 1 марта 2024 года), Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицина и Анастасия Щавлинская — этих спортсменок дисквалифицировали до 18 ноября.