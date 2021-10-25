Быстров заявил о готовности возглавить спартаковцев

Экс-хавбек московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров признался, что готов сменить Руя Виторию на посту наставника столичного клуба. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Я готов! Готов прийти и наладить обстановку. Какую обстановку? Хотя бы в коллективе, чтобы ребята бились», — цитирует Быстрова «Газета.ru».

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся матч между «Спартаком» и «Зенитом», который завершился разгромом москвичей со счетом 7:1. Дубли оформили Андрей Мостовой и Сердар Азмун. Также отличились Александр Ерохин, Артем Дзюба и Клаудиньо. Единственный мяч за спартаковцев забил Квинси Промес.