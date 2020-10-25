«Было понятно, что выиграет». Боец-блогер Артем Тарасов — о победе Хабиба
«Достаточно эмоциональная победа, он посвятил ее своему отцу, поэтому были даже слезы на лице Хабиба. Хабиб в очередной раз доказал, что он очень крутой боец, что он делает свою работу», — заявил Тарасов.
Он отметил, что Гейджи — боец с «очень хорошим послужным списком», но то, что с ним делал Хабиб «и в стойке, и в партере, и в борьбе» свидетельствует о том, что россиянин на сегодняшний день лучший в мире.
Гейджи, по его словам, «сразу же задышал» и потерял темп. А Нурмагомедов вел с первой секунды.
«В принципе, было понятно, что если так будет продолжаться, то во втором раунде он выиграет», — отметил Тарасов.
«Бой получился очень крутым, Хабиб, конечно, потрясающий», — резюмировал собеседник «360».
Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. 32-летний россиянин выиграл бой удушающим приемом во втором раунде.