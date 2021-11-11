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    11 ноября 2021, 17:25

    «Было понятно, что его приоритет — „Анадолу Эфес“». Президент ЦСКА — о карьере Мицича

    Президент ЦСКА Ватутин рассказал о переговорах с Мицичем

    Артур Блянихов

    Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, на какой стадии находятся переговоры с разыгрывающим защитником «Анадолу Эфес» Василие Мицичем. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Ватутин заметил, что 27-летний баскетболист провел в «Анадолу Эфес» великолепный сезон. По его словам, было ясно, что руководство турецкого клуба приложит максимум сил для того, чтобы оставить игрока в своем составе.

    «Формально Василие был на рынке, у него действительно закончился контракт с „Эфесом“. Было понятно, что его приоритет — „Анадолу Эфес“», — добавил Ватутин.

    Он добавил, что «армейцы» связывались с менеджером Мицича, однако шансы были невелики.