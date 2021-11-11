Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, на какой стадии находятся переговоры с разыгрывающим защитником «Анадолу Эфес» Василие Мицичем. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ватутин заметил, что 27-летний баскетболист провел в «Анадолу Эфес» великолепный сезон. По его словам, было ясно, что руководство турецкого клуба приложит максимум сил для того, чтобы оставить игрока в своем составе.

«Формально Василие был на рынке, у него действительно закончился контракт с „Эфесом“. Было понятно, что его приоритет — „Анадолу Эфес“», — добавил Ватутин.

Он добавил, что «армейцы» связывались с менеджером Мицича, однако шансы были невелики.