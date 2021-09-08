Футбольный агент Деннис Лахтер обсудил с Life игру национальной сборной в матче с Мальтой в рамках отбора к чемпионату мира, который пройдет в следующем году.

«С Мальтой игра была удручающей, моментами просто ужасная, надо называть вещи своими именами», — заметил собеседник издания.

По его словам, наставнику сборной Валерию Карпину надо отдать должное, поскольку он трезво оценивает положение вещей. Лахтер подчеркнул, что в команде россиян нет профессионалов.

«У него сейчас в сборной с точки зрения профессионального отношения, режима сна, питания, восстановления — детский сад», — добавил агент.