«Был в ярости»: хоккеист Злодеев рассказал о снятии с рейса молодежной сборной России

На борту рейса, с которого сняли молодежную сборную России по хоккею, не было вызывающе ведущих себя людей. Об этом заявил в интервью ТАСС хоккеист молодежки Дмитрий Злодеев.

По его словам, вся команда хотела поскорее отправиться домой, но ничего не получилось. Сам Дмитрий хотел провести время с родителями, которые были готовы приехать из Воронежа в Москву.

«Когда узнал новости об отмене, был в ярости, но я понимаю, почему это произошло, просто эмоции очень сильные. Мы готовились к другому результату», — заявил молодой человек.

Он рассказал, что в самолете к нему никто не обращался с замечаниями по поводу маски. Стюард лишь напомнил при посадке, что маски должны закрывать все лицо и предложил экземпляры на смену.

Потом объявили, что нужно выйти из самолета. Понятно, за маски могли ругать, но сейчас это обычное дело, она может сползти с носа во время разговора, — объяснил Дмитрий.

По его словам, в самолете никто не кричал и не вел себя вызывающе, несмотря на то, что было очень много народа: три хоккейные команды и простые пассажиры.

Ранее сообщалось, что хоккеисты молодежной сборной России и Чехии были сняты с рейса самолета из Калгари «Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Причиной стал отказ соблюдать эпидемиологические требования и надевать маски.

Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2022 стартовал 26 декабря 2021 года в Канаде, в городах Эдмонтон и Ред-Лир. Финал чемпионата был намечен на 5 января. Однако в результате турнир был отменен из-за вспышки коронавируса в нескольких командах.