«Я был очень взволнован, очень ждал этого матча. <…> Меня очень вдохновила возможность выйти в таком матче. Забить первый гол за команду в таком матче — большая честь для меня», — признался форвард.

По его словам, он обратил внимание на радость фанатов и партнеров после победы над «Спартаком». Он отметил, что эти эмоции захлестнули и его, и выразил надежду, что подобных моментов будет еще много.