«Был очень взволнован и очень ждал этого матча». Чидера Эджуке — о первой игре за ЦСКА
Бомбардир Чидера Эджуке поделился с «Чемпионатом» своими эмоциями после первого матча в стане ЦСКА против «Спартака».
«Я был очень взволнован, очень ждал этого матча. <…> Меня очень вдохновила возможность выйти в таком матче. Забить первый гол за команду в таком матче — большая честь для меня», — признался форвард.
По его словам, он обратил внимание на радость фанатов и партнеров после победы над «Спартаком». Он отметил, что эти эмоции захлестнули и его, и выразил надежду, что подобных моментов будет еще много.