«Был интереснейшим футболистом». Бывший тренер «Зенита» Рапопорт прокомментировал смерть Игоря Гамулы

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал скончавшегося футболиста Игоря Гамулу интереснейшим игроком. В разговоре с «360» он поделился воспоминаниями о спортсмене.

«Игрок был замечательный. С юмором большим, веселый человек. И очень интересный футболист. Пара Гамула и Заваров великолепно играла», — рассказал бывший главный тренер «Зенита».

Рапопорт отметил, что еще недавно Гамула выступал на телеканале «Матч ТВ», комментируя одну из игр.

Бывший футболист и тренер команды «Ростов» Игорь Гамула ушел из жизни в 61 год. О его кончине сообщили на официальном сайте футбольного клуба. Причины смерти спортсмена не уточнили.

Игорь Гамула играл в команде «Ростов» с 1985 по 1988 год. Позже он выступал за луганскую команду «Заря», за «СКА-Ростов», «Атоммаш», а также украинские команды «Кристалл» и «Таврия». Потом он тренировал игроков в командах «Черноморец», «Таврия», «Даугава», «Динабург» и «Закарпатье». Последние девять лет Гамула был тренером команды «Ростов» и ее молодежного состава.