«Был интереснейшим футболистом». Бывший тренер «Зенита» Рапопорт прокомментировал смерть Игоря Гамулы
Бывший тренер «Зенита» Рапопорт прокомментировал смерть Игоря Гамулы
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал скончавшегося футболиста Игоря Гамулу интереснейшим игроком. В разговоре с «360» он поделился воспоминаниями о спортсмене.
«Игрок был замечательный. С юмором большим, веселый человек. И очень интересный футболист. Пара Гамула и Заваров великолепно играла», — рассказал бывший главный тренер «Зенита».
Рапопорт отметил, что еще недавно Гамула выступал на телеканале «Матч ТВ», комментируя одну из игр.
Бывший футболист и тренер команды «Ростов» Игорь Гамула ушел из жизни в 61 год. О его кончине сообщили на официальном сайте футбольного клуба. Причины смерти спортсмена не уточнили.
Игорь Гамула играл в команде «Ростов» с 1985 по 1988 год. Позже он выступал за луганскую команду «Заря», за «СКА-Ростов», «Атоммаш», а также украинские команды «Кристалл» и «Таврия». Потом он тренировал игроков в командах «Черноморец», «Таврия», «Даугава», «Динабург» и «Закарпатье». Последние девять лет Гамула был тренером команды «Ростов» и ее молодежного состава.