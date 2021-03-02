Бутырская заявила о шансах фигуристки Туктамышевой на чемпионате мира

Заслуженный мастер спорта Мария Бутырская рассказала, какие шансы на чемпионате мира есть у вернувшейся спустя шесть лет в фигурное катание Елизаветы Туктамышевой, написало РИА ФАН.

24-летняя спортсменка отобралась на чемпионат, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Бутырская заявила, что рада за Елизавету.

«Реально ли сейчас в 24 года возвратиться в обойму, нам продемонстрировала сама Лиза. Она показала, что все реально. В сборную разыгрывалась одна путевка. Лиза сделала все возможное, все от нее зависящее, чтобы поехать на чемпионат мира», — подчеркнула спортсменка.

По ее мнению, молодые фигуристки должны брать пример с Туктамышевой, которая работает много и с большим усердием. Бутырская заметила, что россиянка показывает и в короткой, и в произвольной программах тройные аксели, а также умеет прыгать четверной тулуп. Женщина считает, что Лиза может войти в тройку лучших.