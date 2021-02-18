Бутырская прокомментировала снятие Трусовой с финала Кубка России

Чемпионка по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала информацию о том, что Александра Трусова не вошла в список участников финала Кубка России. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Честно скажу, Саше было бы не лишним стартануть еще раз, но, видите, у каждого индивидуальный план подготовки», — рассказала фигуристка.

Она уточнила, что Трусова заняла третье место на чемпионате России. А если не считать результат Камилы Валиевой, которая не сможет участвовать в чемпионате из-за возраста, то это второе место.