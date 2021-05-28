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    28 мая 2021, 19:34

    Бутырская прокомментировала смену спортивного гражданства российских фигуристов

    Дарья Морозова

    Фигуристка Мария Бутырская выразила мнение о смене спортивного гражданства другими спортсменами. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Ранее спортивное гражданство поменяли Владимир Самойлов и Егор Мурашов. Бутырская отметила, что в России очень высокая конкуренция, поэтому в других странах проще добиться успеха.

    «Много наших соотечественников, которые выступали за другие сборные и добивались высоких результатов», — пояснила Бутырская.