Бутырская прокомментировала смену спортивного гражданства российских фигуристов

Фигуристка Мария Бутырская выразила мнение о смене спортивного гражданства другими спортсменами. Об этом сообщил NEWS.ru.

Ранее спортивное гражданство поменяли Владимир Самойлов и Егор Мурашов. Бутырская отметила, что в России очень высокая конкуренция, поэтому в других странах проще добиться успеха.

«Много наших соотечественников, которые выступали за другие сборные и добивались высоких результатов», — пояснила Бутырская.