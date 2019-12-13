Бутырская объяснила, почему Загитовой будет тяжело вернуться в профессиональный спорт

Алине Загитовой будет непросто вернуться в профессиональный спорт после перерыва, так как ей тяжелей будет «заставить себя». В то же время более молодые фигуристки не будут стоять на месте, а будут усложнять свое катание. Об этом в разговоре с «360» заявила прославленная фигуристка Мария Бутырская

Фигуристка Алина Загитова приостановила карьеру Подробнее

В то же время Бутырская отметила, что дело здесь не только в конкуренции, а «в мотивации, потому что человек выиграл все, что возможно и невозможно».

«Алина сейчас окунется немножко в другую жизнь, и та жизнь совершенно другая», — сказала Бутырская, добавив, что не увидела у Алины стимула продолжать.

«Она себя очень долго и много заставляла, и показывала, что она готова, что она все это умеет, делает» — сказала бывшая фигуристка, заявив, что россияне должны быть благодарны Алине за ее красивые, смелые выступления, за все победы. Ни в коем случае не стоит говорить, что она не выдержала конкуренции.

«Да все она выдержала. Больше всех она выдержала», — заметила Бутырская.

При этом она выразила мнение, что Алина может и не вернуться на серьезные соревнования, а больше выступать на различных ледовых шоу, отметив, однако, что тут все зависит от человека.

По ее словам, олимпийская чемпионка все равно не расстанется со льдом. «У нее этого фигурного катания все равно будет очень много, но просто немного в другом виде. Она точно также будет выходить на лед, точно также радовать зрителей, также зрители будут приходить на нее, ей аплодировать», — сказала Бутырская, назвав Алину чемпионку с большой буквы.

Фигуристка Алина Загитова 13 декабря объявила, что решила приостановить свою карьеру. Она стала Олимпийской чемпионкой в 2018 году, а чемпионкой мира в 2019 году. В этом сезоне она стала второй на этапе Гран-при во Франции, третьей на этапе в Японии и шестой в Турине. 8 декабря она отказалась от участия в показательных выступлениях турнира.