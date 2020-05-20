Бутырская допустила возвращение Загитовой в фигурное катание после коронавируса

Ранее 18-летняя олимпийская чемпионка Загитова объявила, что приостанавливает спортивную карьеру.

«Загитова может соскучиться по фигурному катанию после коронавируса. Возможно, у нее есть желание продолжить профессиональную карьеру», — предположила Бутырская.

По ее мнению, Загитова является очень хорошей спортсменкой с нужным характером и даже по меркам фигурного катания 18 лет — это еще молодой возраст.

Бутырская выразила уверенность, что у Загитовой есть все данные, чтобы бороться с нынешним лидерами. Она привела пример с Елизаветой Туктамышевой, которой в более зрелом возрасте удалось выучить четверной прыжок.

«Она прошла проблему возраста, сейчас все должно устаканиться. Паши, работай, и результат придет. <…> Здесь нет преград, особенно для Алины. А дальше все будет зависеть от нее», — подытожила Бутырская.