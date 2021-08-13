Бутина раскритиковала США из-за отказа выдавать визы российским спортсменам

США отказались предоставлять визы олимпийским чемпионам от РФ для участия в соревновании по легкой атлетике «Бриллиантовая лига». Член Общественной палаты РФ VII созыва Мария Бутина заявила, что подобные действия являются саботажем. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По мнению Бутиной, США движет страх проигрыша на соревнованиях. По ее мнению, отказ в визе необходимо встретить ответными мерами.

«Я считаю, что это шулерство. Пытаются запретить нашим принимать участие в соревнованиях. Конечно, это должно быть встречено ответными, зеркальными мерами. Я думаю, что с этим вопросом продумает свою стратегию действий министерство иностранных дел, потому что без внимания такие ситуации оставлять нельзя, конечно», — заявила Бутина.