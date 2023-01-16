Спорт 16 января 2023, 21:28 Бушманов высказался о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»

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Экс-игрок российской сборной по футболу Евгений Бушманов обсудил с RT возможный переход бомбардира в стан столичного «Торпедо».

«Если Дзюба все-таки пополнит состав „Торпедо“, это будет шанс как для него, так и для команды. Возможно, ему удастся помочь ей сохранить место в элите», — допустил Бушманов.

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По его мнению, в случае попадания в «Торпедо» у Дзюбы появится возможность вновь проявить себя на уровне российского чемпионата и доказать, что он еще может решать серьезные задачи.

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«В конце концов, о возрасте тоже нельзя забывать. Ему придется крайне непросто», — добавил Бушманов.

В ноябре 2022 года Дзюба ушел из турецкого «Адана Демирспор». Он отыграл за клуб пять матчей и забил один гол.