Бурятская спортсменка Тюкавкина стала чемпионкой России по пауэрлифтингу | 360°

Спорт 19 октября 2022, 18:09 Бурятская спортсменка Тюкавкина стала чемпионкой России по пауэрлифтингу Спортсменка Алина Тюкавкина рассказала, как пришла в силовой спорт пресс-служба министерства спорта Бурятии

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Кубок России по пауэрлифтингу завершился в Калуге, победительницей стала 26-летняя спортсменка из Улан-Удэ Алина Тюкавкина. В интервью для сайта kp.ru она рассказала, как пришла к этому спорту.

Изящная и с виду хрупкая молодая девушка поднимает штанги весом в 200 килограммов. По словам спортсменки, раньше она и сама бы удивилась, если бы ей сказали, что она станет чемпионкой по пауэрлифтингу.

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«Ведь я никогда не занималась спортом, хотя и ходила в тренажерный зал. Но как все — для поддержания фигуры и здоровья. Пока однажды тренер, наблюдая, как я выполняю упражнения со штангой, не предложил мне поучаствовать в соревнованиях», — объяснила она.

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Девушка попробовала и втянулась. Теперь она мастер спорта и занимается силовыми нагрузками стабильно несколько раз в неделю.

Спортсменка развеяла опасения многих девушек, что силовой спорт сделает их мужеподобными. По ее словам, после прихода в пауэрлифтинг она чувствует себя даже более женственно, чем раньше, и вне спортзала по-прежнему любит носить платья и туфли.

«Для меня в первую очередь, женственность выражается в энергетике. В том, что девушка излучает внутри себя и как себя чувствует», — объясняет она.