«Буратино?» Дзюба ответил на критику за костюм Дэдпула

Россияне назвали клоуном нападающего «Зенита» Артему Дзюбу за его костюм героя кинокомиксов Marvel Дэдпула, в котором он вышел на церемонию награждения в Российской премьер-лиге (РПЛ). Теперь он думает, что нужно было нарядиться в Буратино, признался он в телепередаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Ну люблю я этого персонажа. Черный юмор, всякие такие шуточки от него. Он немного отмороженный, забавный. Никогда не унывает, чтобы ни случилось. Мы выиграли чемпионат — я могу себе позволить», — заявил Дзюба.

По его словам, вся Европа и мир восприняли это событие позитивно, но только «наши русские скупердяи» поливали спортсмена в очередной раз. Соотечественники говорили, что Дзюба якобы клоун и снова привлек к себе все внимание, сказал футболист. Россияне написали: «Лучше бы надел что-то наше, русское». Однако Дзюба не понимает, какой бы персонаж ему подошел.

«Я уже не знаю. Дядей Федором. Я реально думал — кем я могу выйти из российских. Буратино только если. Тогда бы русские кричали: „Боже, какой креативный“. А весь мир сказал бы: „Дебилоид“», — отметил нападающий «Зенита».

Спортсмен в тот день выиграл чемпионат, поэтому просто надел костюм и вышел на поле, объяснил он.

Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона. Он забил 20 мячей в 27 матчах. В костюме Дэдпула игрок пришел на церемонию награждения за завоевание чемпионского титула, которая состоялась после победы над московским «Локомотивом» в домашнем матче 28-го тура.