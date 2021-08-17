Булыкин прокомментировал возможное возвращение Дзюбы в сборную России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы есть все шансы вернуться в национальную команду. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Я думаю, что у него есть все возможности вернуться в сборную. Если он будет играть в основном составе и будет забивать, то Карпин его вызовет в национальную команду и будет на него рассчитывать. Пока Дзюба находится не в той форме, в которой нужно Карпину. Поэтому тренер вызвал других футболистов», — рассказал спортсмен.

Экс-футболист отметил, что на данный момент Дзюба находится не в лучшей форме. Булыкин пожелал ему как можно скорее вернуться к прежнему состоянию и стать достойным лидером сборной.