Булыкин прокомментировал назначение Черчесова на пост тренера в клуб «Ференцварош»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост тренера в венгерский «Ференцварош». Футболист считает, что экс-тренер сборной мог бы рассматривать предложения из Российской премьер-лиги, если бы они были, написала «Газета.ru».

«Прежде всего, пожелаем ему удачи, потому что тренировать за границей всегда очень тяжело. И если он сделал такой шаг, значит, он посчитал, что это оптимальный вариант, и он поставил перед собой высокие цели. Будем надеяться, что у него все получится», — сообщил Булыкин.

Футболист добавил, что Черчесов, на его взгляд, рассмотрел бы предложения из Российской премьер-лиги, если бы они были. Если бывший наставник сборной решил уехать в Венгрию, значит здесь продолжать карьеру он не желает.

Булыкин добавил, что тренер поставил себе серьезную задачу. Он хочет показать, что является хорошим специалистом и может работать за границей, не боясь чужого мнения. На его взгляд, это дорогого стоит.