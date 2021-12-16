Соревнования по буксирному серфингу прошли в Португалии

Соревнования по буксирному серфингу прошли в городе Назаре в Португалии. Это место является единственным, где проводятся спортивные мероприятия такого рода. Об этом сообщило РИА ФАН.

В Назаре волны достигают своей максимальной высоты благодаря самой глубокой в Европе впадине, которая располагается перпендикулярно береговой линии. Во время столкновения воды с повышением дна, образуются крайне высокие волны.

В соревнованиях приняли участие девять команд из разных стран мира. Спортсмены совершали два 50-минутных заплыва.