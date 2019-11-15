Бухгалтера ФК «Днепр» осудят за присвоение 240 тысяч рублей

Уголовное дело завели против директора ФК «Днепр» из-за долгов по зарплате Подробнее

Бухгалтеру клуба грозит наказание по уголовной статье «Присвоение или растрата». Его обвинили в хищении порядка 240 тысяч рублей.

Следователи считают, что главный бухгалтер автономной некоммерческой организации «Центр спортивной подготовки «Футбольный клуб «Днепр» при помощи служебного положения присвоила себе деньги. Она полностью признала свою вину.

Следствие обратилась в суд с уголовным делом и утвержденным обвинительным заключением.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против директора ФК «Днепр» Николая Ермакова. Известно, что он задолжал игрокам и сотрудникам клуба зарплаты на сумму более пяти миллионов рублей.