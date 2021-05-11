Буффон уйдет из «Ювентуса» в конце сезона

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон решил попрощаться с «Ювентусом». Он уйдет из клуба, в составе которого провел почти 20 лет, в конце сезона.

«Мое будущее уже определено, я провел много времени в „Ювентусе“ и покину команду в конце сезона. <…> Либо я перестану играть, либо найду то, что будет мотивировать меня продолжать карьеру», — приводит слова 43-летнего футболиста сайт Football-Italia.

Буффон признался, что отдал клубу все и больше не может ничего сделать.

Впервые он вышел на поле в составе «Ювентуса» в 2001 году. В 2018 году он отыграл один сезон за «Пари Сен-Жермен», после чего вернулся в итальянский клуб. Защищая ворота Старой синьоры, Буффон 12 раз становился чемпионом Италии, четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии голкипер стал чемпионом мира в 2006 году. Буффона считают одним из лучших вратарей в истории футбола.