ХК «Авангард» отметил основную цель на будущий сезон в КХЛ

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов обозначил главную цель, которая стоит перед командой на предстоящий сезон в КХЛ. Функционера процитировало РИА ФАН.

«Главный вопрос — цели на сезон, они не изменились», — сообщил Крылов.

Он уточнил, что минимальная задача клуба — это выход в финал Восточной конференции, а максимальная — выигрыш Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне «Авангард» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в серии (3-4) и вылетел в полуфинале Восточной конференции.