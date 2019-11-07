  • Будущий глава WADA пообещал избавить спорт от допинга

    07 ноября 2019, 15:53

    Ирина Нагайникова

    Витольд Банька, будущий глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказал о намерениях расширить антидопинговые программы, сообщил сайт «Политика сегодня».

    «Я сделаю все, чтобы число стран или видов спорта, где нет антидопинговых программ, стало минимальным. Я посвящу этой цели ближайшие годы», — заявил Банька.

    Он отметил важность того, чтобы спортсмены не потеряли доверия антидопинговой системе. Также Банька указал на необходимость борьбы за единство WADA.

    «У нас общая цель — спорт свободный от допинга», — заключил будущий глава агентства.