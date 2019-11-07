Будущий глава WADA пообещал избавить спорт от допинга

«Я сделаю все, чтобы число стран или видов спорта, где нет антидопинговых программ, стало минимальным. Я посвящу этой цели ближайшие годы», — заявил Банька.

Он отметил важность того, чтобы спортсмены не потеряли доверия антидопинговой системе. Также Банька указал на необходимость борьбы за единство WADA.

«У нас общая цель — спорт свободный от допинга», — заключил будущий глава агентства.