«Буду скучать по нему»: Шварценеггер рассказал о встречах с советским тяжелоатлетом Власовым

Бывший губернатор Калифорнии и киноактер Арнольд Шварценеггер опубликовал воспоминания в память о тяжелоатлете Юрии Власове, ушедшем из жизни на минувшей неделе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Шварценеггера, впервые он встретился с олимпийским чемпионом в 1961 году. Тогда будущий кумир кино был начинающим тяжелоатлетом. Его сильно впечатлил рекорд, установленный Власовым, когда он поднял штангу весом 200 килограммов.

«Юрий Власов научил всех нас, что „невозможно“ — это просто слово. Он стал первым, кто поднял 200 килограммов и вдохновил меня, когда я встретил его молодым спортсменом в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что сделал себя сам», — написал Шварценеггер.

Он отметил, что когда познакомился с Власовым ближе, был впечатлен его знаниями. Советский спортсмен спокойно рассуждал о поэзии и политике, а вес книг, которые он возил с собой, был больше, чем вес штанги, которую он поднимал.

«Он сказал мне, что сила тела — ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из самых сильных людей в мире и считал, что настоящая сила исходит от слов. Он был действительно единственным в своем роде, и я надеюсь, что каждый из нас сможет найти вдохновение в его истории. Мне повезло узнать его, и я буду очень по нему скучать. Мои мысли с его семьей», — подытожил экс-губернатор Калифорнии.

Юрий Власов скончался в минувшую субботу, 13 февраля, в возрасте 85 лет. Он попал в больницу во второй половине января. Сначала медики определили его в реанимационное отделение, но после его состояние улучшилось.

На счету тяжелоатлета золотые медали четырех чемпионатов мира и шесть званий чемпиона Европы. В 1960 году он стал победителем на Олимпийских играх в Риме.