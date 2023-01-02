Спорт 02 января 2023, 19:15 «Буду бороться изо всех сил». У бывшей первой ракетки мира выявили рак груди и горла The Times: у бывшей первой ракетки мира Навратиловой диагностировали две формы рака РИА «Новости»

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Бывшей первой ракетке мира, победительнице 18 турниров Большого шлема в одиночном разряде Мартине Навратиловой диагностировали рак груди и горла. О болезни экс-спортсменки сообщила газета The Times.

Американке чешского происхождения 66 лет. В начала ноября она прошла обследование, в результате которого врачи выявили у нее два вида рака, уточнило издание.

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Известно, что 13 лет назад Навратилова уже болела раком груди, но смогла победить болезнь с помощью лучевой терапии.

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Газета опубликовала комментарий бывшей теннисистки, которая призналась, что новый диагноз стал серьезным ударом. При этом она назвала ситуацию поправимой.

«Надеюсь на благоприятный исход, я буду бороться изо всех сил», — сказала Навратилова.

По словам представителя экс-теннисистки, шансы на выздоровление высоки, так как заболевание раком обеих форм выявили на ранней стадии. Собеседник издания уточнил, что Навратилова не сможет выступить в качестве телевизионного эксперта на Открытом чемпионате Австралии. Он начнется 16 января.

Навратилова установила рекорд по нахождению на первом месте мирового рейтинга в парном разряде, пробыв на этой строчке 237 недель. Кроме того, она завоевала девять титулов на Уимблдоне в одиночном разряде. В общей сложности на счету спортсменки 177 титулов в парном разряде и 167 — в одиночном.