«Будет занимать пятое место». Спортсмен предрек будущее Медведевой после смены гражданства

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев рассказал, какое будущее ждет российскую фигуристку Евгению Медведеву, если она сменит гражданство на канадское. Он уверен — смена флага не поможет спортсменке.

В интервью «Спорт-Экспресс» Дмитриев отметил, что принятие другого гражданства будет говорить о том, что она не выдержала конкуренции в России.

«Она будет все равно знать, что есть более сильные фигуристки, приезжать на международные турниры и проигрывать, занимать пятое место», — рассказала он.

При этом бывший фигурист добавил, что спокойно относится к идее о смене гражданства и Медведевой, и другой россиянкой Елизаветой Туктамышевой.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала, что испытывает проблемы с ментальным здоровьем. Двукратная чемпионка мира часто переживает, что у нее не получится тот или иной элемент во время выступления. Спортсменка считает это нездоровой ситуацией.