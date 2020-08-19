«Будет упрямый, упорный матч». Эксперт — об игре «Зенит» — ЦСКА
Спортивный комментатор Константин Гнедич обсудил с «Невскими новостями» шансы команд в предстоящем матче «Зенит» - ЦСКА.
Гнедич обратил внимание на то, что это первая домашняя игра петербуржцев, у которых некоторые футболисты в тревожной зоне. У одних травмы, другие на карантине, а у бомбардира Артема Дзюбы проблемы со спиной.
Что касается столичных армейцев, то у них тоже есть определенные трудности. Алан Дзагоев травмирован, а у Николы Влашича и Федора Чалова проблемы со здоровьем.
«Наверняка будет упрямый, упорный матч», — предположил собеседник издания.