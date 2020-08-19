Гнедич обратил внимание на то, что это первая домашняя игра петербуржцев, у которых некоторые футболисты в тревожной зоне. У одних травмы, другие на карантине, а у бомбардира Артема Дзюбы проблемы со спиной.

Что касается столичных армейцев, то у них тоже есть определенные трудности. Алан Дзагоев травмирован, а у Николы Влашича и Федора Чалова проблемы со здоровьем.

«Наверняка будет упрямый, упорный матч», — предположил собеседник издания.