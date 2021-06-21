Народный артист России Михаил Боярский выразил уверенность, что сборная России по футболу приложит максимум усилий, чтобы победить датчан в рамках группового этапа Евро-2020. Актера процитировало РИА ФАН.

«Полагаю, матч будет очень напряженным, и, боюсь, шансов на выигрыш у нас практически нет», — поделился Боярский.

Он напомнил, что матч проходит в Копенгагене. Таким образом, по словам Боярского, у датчан есть еще один «полевой игрок». Актер добавил, что российской сборной надо обязательно бороться, несмотря на минимальные шансы.

«Дай бог нашей команде всего самого лучшего, пускай не волнуются: страна за них болеет, мы на них надеемся, верим в их силы и мастерство!» — подчеркнул собеседник информагентства.