По мнению Рейнгольда, «Локомотив» в прошлом матче с «Ювентусом» продемонстрировал более чем достойную игру, поэтому москвичам бояться нечего, они должны играть в тот футбол, в который они играют.

«Честно говоря, мне кажется, что и „Ювентус“ побаивается. Они поняли, что с „Локомотивом“ надо играть серьезно. Мы увидим игру двух команд с разным стилем игры», — обратил внимание спортсмен.

Он добавил, что у столичной команды есть не только характер, но и свой игровой почерк, поэтому она смогла дать бой сильнейшей европейской команде.

«Я думаю, что будет интересная игра», — резюмировал Рейнгольд.