«Будет интересная игра». Ветеран «Спартака» — о матче «Локомотива» с «Ювентусом»
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился с ИА НСН своими ожиданиями относительно предстоящей встречи московских «железнодорожников» со «Старой Синьорой» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
По мнению Рейнгольда, «Локомотив» в прошлом матче с «Ювентусом» продемонстрировал более чем достойную игру, поэтому москвичам бояться нечего, они должны играть в тот футбол, в который они играют.
«Честно говоря, мне кажется, что и „Ювентус“ побаивается. Они поняли, что с „Локомотивом“ надо играть серьезно. Мы увидим игру двух команд с разным стилем игры», — обратил внимание спортсмен.
Он добавил, что у столичной команды есть не только характер, но и свой игровой почерк, поэтому она смогла дать бой сильнейшей европейской команде.
«Я думаю, что будет интересная игра», — резюмировал Рейнгольд.