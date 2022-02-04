«Будет интересная борьба». Максим Вылегжанин поделился ожиданиями от лыжных гонок на ОИ

В преддверии открытия Олимпиады в Пекине трехкратный серебряный призер ОИ, чемпион мира и заслуженный мастер спорта Максим Вылегжанин поделился с «360» своими ожиданиям от соревнований. По словам спортсмена, в первую очередь он будет следить за лыжными гонками.

«Жду старта соревнований, красивой борьбы. Конечно, я буду в первую очередь смотреть лыжные гонки. Буду переживать за Сергея Устюгова, <…> за Александра Большунова. За молодых ребят, кто поехал первый раз», — сказал Вылегжанин.

Спортсмен отметил, что главные соперники для россиян в лыжных гонках — это норвежцы.

Они хорошие конкуренты, <…> поэтому я думаю, будет интересная борьба Максим Вылегжанин.

Вылегжанин добавил, что будет следить за состязаниями в других видах спорта, насколько ему будет позволять время. От прогнозов по медальному зачету он воздержался, но выразил уверенность, что российская сборная точно заберет очень много наград.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сегодня сообщила, что пока не смогла прибыть на ОИ в Пекин из-за проблем с давлением. По ее словам, 7 февраля врачи, может быть, дадут ей разрешение на вылет, написал RT.