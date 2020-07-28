Полузащитник «Уфы» Урунов будет играть за «Спартак»

Хавбек футбольного клуба «Уфа» Остон Урунов перейдет играть в московский «Спартак». Трансфер игрока обойдется красно-белым в два миллиона евро.

Согласно данным Sport24, переезд футболиста в Москву и официальное оформление должны пройти до конца текущей недели — до 2 августа. Планируется, что «Спартак» заплатит за 19-летнего спортсмена два миллиона евро. Такую же цену за Урунова предлагал ЦСКА.

Отмечается, что сейчас молодой спортсмен заражен коронавирусом.

Футболист перешел в «Уфу» в феврале 2020 года. Он успел сыграть в десяти матчах. На них он отметился эффектным дриблингом (способность удерживать мяч под контролем и проходить мимо противника с помощью серии простых или сложных движений — прим.ред).