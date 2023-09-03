Спорт 03 сентября 2023, 20:00 «Будем развивать свое». Винер заявила, что Олимпийские игры изжили себя Ирина Винер: Олимпийские игры изжили себя, нужно развивать свое РИА «Новости»

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Олимпийские игры изжили себя, настало время развивать новые форматы соревнований на полях БРИКС и ШОС, выразила уверенность президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. С таким заявлением она выступила на презентации своей автобиографии, сообщил «Матч ТВ».

Винер напомнила о планах проводить соревнования «Кубок дружбы». На них уже заявились 137 стран.

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«Нужно бороться и побеждать за Родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую ее и детям внушаю», — поделилась она.

Президент ВФХГ указала на пожелания ряда международных спортивных организаций, чтобы россияне выступили без гимна и флага. Ее такое положение дел не устраивает.

«Я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС», — выразила уверенность Винер.

Говоря о «Кубке дружбы», она отметила, что вознаграждения за медали на этом турнире будут платить те же, что и за олимпийские.

«Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», — заключила специалист.