03 сентября 2023, 20:00
«Будем развивать свое». Винер заявила, что Олимпийские игры изжили себя
Ирина Винер: Олимпийские игры изжили себя, нужно развивать свое
Олимпийские игры изжили себя, настало время развивать новые форматы соревнований на полях БРИКС и ШОС, выразила уверенность президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. С таким заявлением она выступила на презентации своей автобиографии, сообщил «Матч ТВ».
Винер напомнила о планах проводить соревнования «Кубок дружбы». На них уже заявились 137 стран.
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«Нужно бороться и побеждать за Родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую ее и детям внушаю», — поделилась она.
Президент ВФХГ указала на пожелания ряда международных спортивных организаций, чтобы россияне выступили без гимна и флага. Ее такое положение дел не устраивает.
«Я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС», — выразила уверенность Винер.
Говоря о «Кубке дружбы», она отметила, что вознаграждения за медали на этом турнире будут платить те же, что и за олимпийские.
«Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», — заключила специалист.
Россия
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