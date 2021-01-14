«Будем догадываться, о чем идет речь»: Виктор Гусев отреагировал на запрет англицизмов в эфире

Как считает ведущий, в скором будущем зрителям и слушателям нужно будет догадываться, о чем говорится во время игры. Так, теперь необходимо говорить не «пенальти», а «одиннадцатиметровый».

«Кстати, „метр“ — это ведь тоже английское слово, хм. Я слышал, что под этот запрет могут попасть аналогичные слова „футбол“, „хоккей“, „биатлон“. Так что будем догадываться, о чем идет речь», — пояснил Гусев.

Кроме этого, комментатор подчеркнул, что Олимпиаду в Токио важно провести в нынешнем году при любых ограничениях.