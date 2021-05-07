Бучневича дисквалифицировали на одну игру за удар клюшкой в лицо

Бомбардира «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича дисквалифицировали на один матч за удар клюшкой в лицо нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манте. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Департамент безопасности игроков.

По данным издания, Бучневич ударил Манту во втором периоде матча. В результате он получил пятиминутный и матч-штраф. Отмечается, что Бучневич всю игру нарывался на неприятности. Он врезался в игроков «Вашингтона» при любой возможности. Судья удалял его два раза в первом периоде, а во втором россиянин зарядил Манте в лицо черенком клюшки.