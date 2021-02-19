Бубнов оценил шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» не выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Так считает бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов, его мнение привел Sportbox.

«Думаю, шансов на итоговый успех у „Краснодара“ нет. Еще по матчам с ЦСКА в группе было видно, что „Динамо“ команда хорошего уровня, сбалансированная и с индивидуально сильными исполнителями», — считает он.

Причины поражения «Краснодара» — ошибки в обороне и неуверенная игра вратаря.

При этом для первого официального матча в году команда Мурада Мусаева хорошо выглядела с точки зрения функционала, добавил Бубнов. Спортсмены из «Краснодара» вышли на поле с боевым настроем и по-настоящему сражались за победу.

По мнению Бубнова, в целом «Краснодар» произвел приятное впечатление, выдержал темп, сражался. Футболисты выглядели достойно. Хозяева просто не ожидали настолько мощного натиска от соперника в первые минуты гостевого матча, допустил экс-игрок «Спартака». По его мнению, «Краснодар» рассчитывал на более планомерное развитие событий.

Ранее в первом матче 1/16 финала «Краснодар» проиграл у себя дома ФК из Загреба «Динамо» со счетом 2:3, напомнила «Газета.ru».