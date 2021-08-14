«Бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Болельщики «Спартака» вывесили баннеры с критикой команды

Фанаты «Спартака» во время матча против «Урала» вывесили на трибунах баннеры с критикой в адрес футболистов столичного клуба. Болельщики призвали игроков не забывать, что наплевательское отношение к ним недопустимо.

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять», — написали фанаты на одном из баннеров, адресовав критику к нападающему сборной.

Болельщики «Спартака» также вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов Николая Рассказова, Романа Зобнина, Эсекьеля Понсе и Айртона. С трибуны также были слышны нелестные выкрики в адрес руководства клуба.

Источник фото: Telegram-канал Supporters Group News

Инициаторы акции — фанатское объединение Supporters Group — пояснили в своем Telegram-канале, что их недовольство вызвал проигрыш в недавнем матче против «Нижнего Новгорода», после которого игроки не пожелали общаться с болельщиками.

«Сплетни, грязь, скандалы вокруг клуба не повод выходить на поле с наплевательским отношением к футболу, к „Спартаку“ и к своим трибунам», — заявили фанаты.

Матч с «Уралом» красно-белые выиграли со счетом 1:0.

«Спартак» ранее вылетел из Лиги чемпионов, за два матча не забив ни одного гола.