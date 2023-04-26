Спорт 26 апреля 2023, 16:08 Бронзовый призер Олимпийских игр по водному поло Борис Маркаров скончался в Петербурге

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Призер Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, советский ватерполист и заслуженный мастер спорта России Борис Маркаров скончался в 87 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

Спортсмен был награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда» и медалью «Ветеран труда». Борис Маркаров внес свой вклад в развитие системы энергообеспечения Ленинградской области и строил в городе Комплекс защитных сооружений.

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Отмечается, что сердце заслуженного мастера спорта остановилось 23 апреля.