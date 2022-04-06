Брянская спортсменка Мария Пежемская протащила 13-тонный грузовик на 15 метров

Глядя на спортсменку Марию Пежемскую, сложно представить, какой силой она обладает, хотя девушка и выглядит спортивно. Однако недавно фитнес-энтузиастка из Брянска поставила личный рекорд, сдвинув с места и протащив 13-тонный грузовик (сама девушка весит 56 килограммов). Сайт kp.ru поговорил с Пежемской о ее спортивном пути.

Фитнесом девушка начала заниматься всего четыре года назад, когда решила сбросить лишний вес. Распрощавшись с 15 лишними килограммами, девушка открыла для себя пауэлифтинг.

«Муж сначала был против. Думал, я стану стероидной перекаченной женщиной. Но я изучила кучу информации в интернете и доказала супругу, что такого не будет, а я добьюсь, что у меня будет женственная фигура с красивыми мышцами», — рассказала она.

Так и вышло. Несмотря на женственный вид, Пежемская может поднимать штангу весом 160 килограммов, а недавно из интереса решила попробовать сдвинуть грузовик и успешно с этим справилась.

«Причем грузовик был абсолютно новый, необкатанный, а его сдвинуть гораздо тяжелее. Нас было три девчонки. Я решила попробовать первой и в итоге справилась быстрее всех. Разогнать тягач, конечно, не удалось, но 15 метров он все-таки прокатился. На это мне потребовалось 34 секунды», — рассказала Мария.

После этого спортсменку пригласили на телевизионное шоу «Талант», в котором она теперь борется с другими участниками за приз — миллион рублей.