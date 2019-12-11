Британцы сравнили спортсменку из Читы с подружкой Халка

Российская спортсменка Наталья Кузнецова попала в поле зрения британской прессы. После статьи о девушке, которая посвятила себя бодибилдингу и пауэрлифтингу, россиянку окрестили подружкой Халка.

Материал о Кузнецовой опубликовало издание Daily Mail. В нем рассказывалось о культуристке из Читы, которая «не переживает, что у мужа бицепс намного меньше». Россиянка «никогда не мечтала о спортивной карьере», а на путь бодибилдинга ей помог встать ее первый тренер в школе.

В комментариях к статье пользователи не смогли прийти к единому мнению о внешности Натальи и ее образе жизни. Кузнецова является чемпионкой мира 2014 года по армлифтингу и жиму лежа. Девушка установила мировой рекорд в обеих дисциплинах.

«Кто-нибудь слышал ее голос? Не уверен, что она всегда была женщиной», — засомневался один из читателей.

Другой заметил, что «ни одна женщина не смогла бы так нарастить мышечную массу без гормонов».

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Кто-то обеспокоился будущим Натальи и предположил, что россиянка «разрушает себя». «Нехороший способ жить», — писали в Сети. Кроме того, спортсменке, по мнению читателей, «впору быть подружкой Халка».

Некоторые все же поддержали Кузнецову и заявили, что любой вправе заниматься тем, что ему по-настоящему нравится.