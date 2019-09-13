Британскую пловчиху дисквалифицировали из-за оголенных ягодиц

По данным РИА ФАН, 17-летняя спортсменка Брекинн Уиллис выиграла заплыв на 100 метров вольным стилем. Однако рефери дисквалифицировали пловчиху, поскольку ее купальник «недостаточно скрывал ягодицы».

Выяснилось, что на Аляске действуют четкие правила, регулирующие размер купальников. Сама девушка пояснила, что ей было неудобно выступать в своем плавательном костюме, и она подвернула его ниже спины.

Организаторов заплыва обвинили в сексизме и расизме, так как Уиллис оказалась единственной представительницей смешанной расы.