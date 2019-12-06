  • Британское агентство призвало лишить Россию всех соревнований за допинг

    06 декабря 2019, 16:55

    Юлия Булыгина

    Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) полностью запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях.
    Британское агентство призвало лишить Россию всех соревнований за допинг

    «Мы считаем, что WADA должно ввести тотальный запрет на участие российских атлетов во всех соревнованиях, пока международное сообщество спортсменов, спортивных организаций и болельщиков не будут уверены, что мошенничество такого масштаба полностью исключено, может быть положено начало восстановлению целостности спорта», — говорится в заявлении британского агентства, его цитирует РИА «Новости».

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    Комиссия также призвала Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет в полной мере использовать свои полномочия для введения полноценных санкций против России.

    В заявлении UKAD говорится, что они заинтересованы в обеспечении благополучия спортсменов, а fair play (честную игру) считают одним из главных принципов спортивного движения. Британские спортсмены посчитали, что из-за допинг-скандала пострадали люди из разных стран, в том числе и России, поскольку они «пали жертвами угнетающей допинг-системы».

    В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет. Кроме того, рекомендации содержали положение о допуске на соревнования только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и о лишении сборной России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах. Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства пройдет 9 декабря.